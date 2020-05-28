شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر
فى سياق آخر، ينتظر الفنان حمدى الوزير استئناف تصوير أحداث دوره بمسلسل "سيف الله خالد بن الوليد"، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويجسد ضمن أحداثه دور شخصية رجل ممن أرتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو" طلحة بن خويلد، الأسدى".
وسبق وعلق الفنان الكبير على تجسيده لهذه الشخصية من خلال" الخليج 365"، قائلا "أسعد بهذا الدور لأنه يمتلك مشاعر متباينة، تظهر مع محاربته أبو بكر الصديق ثم توبته فيما بعد ورجوعه للمحاربة ضمن جيوش المسلمين".
ويستعد الفنان حمدى الوزير من أجل دخول عالم الكتابة، وذلك عن طريق كتاب جديد ينشغل بتأليفه منذ فترة وفقًا لتصريحاته السابقة لـ"الخليج 365"، حيث أكد أنه يعكف على مشروع يعود به إلى طفولته التى عاشها فى بورسعيد، ويحكى فيه عما قابله هو وأبناء جيله من صعوبات فى سن صغيرة حين اصطدموا بواحدة من أبرز المعارك فى تاريخ المدينة الباسلة تتمثل فى ملحمة العدوان الثلاثى.
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