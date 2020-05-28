شكرا لقرائتكم خبر عن الكبار وهما صغيرين.. صور نادرة لنجوم الفن فى طفولتهم وشبابهم.. مش هتعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفناهم وحفظنا صورهم كما رأيناهم على الشاشات، بعضهم نحفظ هيئته وشكله وهو فى سن كبير، بعد أن تجاوز مرحلة الشباب ولا نعرف كيف كان شكلهم فى مراحل مبكرة من عمرهم، والبعض الآخر عرفناههم منذ شبابهم ولم نر صورهم فى مرحلة الطفولة.

هكذا هم نجوم الفن الذين نحفظ صورهم دائما على الهيئة التى يظهرون بها فى أعمالهم لكننا قد لا نعرفهم حين نراهم فى مراحل طفولتهم وشبابهم، أو حتى فى المراحل المتأخرة من حياتهم بعد أن يبتعدوا عن الكاميرات.

وفى هذا التقرير نرصد عددا من الصور النادرة لنجوم الفن فى مراحل مختلفة عن تلك المراحل العمرية التى عرفناههم فيها، وقد يتعجب الكثيرون ولا يميزون صور نجومهم المفضلين فى هذه المراحل.

فمثلا هناك عدد من كبار نجوم الفن وعمالقته عرفناهم فى أدوار الآباء والأمهات لكننا لم نرهم فى مراحل سابقة من أعمارهم ومن هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة أمينة رزق وزميلتها الفنانة فردوس محمد وكلتاههم اشتهرتا بأدوار الأم على الشاشة ولا يعرفهما الكثيرون إلا على هذه الصورة، ونعرض للفنانتين الكبيرتين صورة نادرة تجمعهما فى مرحلة الشباب وتحديدا فى بداية الثلاثينات عندما كانتا عضوتان فى فرقة الريحانى المسرحية وفى صورة ترتديان فيها المايوهات وتجلسان على الشاطئ فى أحد المصايف.

أمينة رزق



فردوس محمد

أمينة رزق وفردوس محمد فى المصيف بمرحلة الشباب

أما الفنان سليمان نجيبب والذى اشتهر بأدوار الباشا الأرستقراطى وظهر فى معظم أدواره فى سن متقدمة، فنعرض له صورة وهو فى مرحلة الصبا والشباب عندما كان طالباً.



سليمان نجيب

سليمان نجيب فى شبابه

وبينما يحفظ الكثيرون صورة الفنان والملحن الكبير عيد العظيم عبد الحق وهو فى سن الشيخوخة قد لا يميزون صورته التى نعرضها فى هذا التقرير والتى يبدو فيها شاباً وسيماً فى مرحلة مبكرة من حياته.



الفنان والملحن الكبير عيدالعظيم عبدالحق

عبدالعظيم عبدالحق فى شبابه

فيما تظهر الفنانة الكبيرة ليلى مراد فى صورة نادرة أثناء طفولتها.



ليلى مراد فى طفولتها

وتظهر الفنانة الكبيرة شقراء الفن نادية لطفى فى صورة نادرة بمرحلة الصبا تبدو فيها ملامحها كفتاة أجنبية وتجلس إلى جوار جدتها.

نادية لطفى

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نادية لطفى فى طفولتها مع جدتها

احمد زكى

وفى صورة نادرة يظهر النمر الأسود أحمد زكى بمرحلة الطفولة بعينيه المميزتين ونظرته الثاقبة.



احمد زكى فى طفولته

وفى صورة أخرى ترى الفنان الكبير أحمد راتب فى مرحلة الصبا بملامحه المميزة التى لم تتغير.

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احمد راتب

احمد راتب فى طفولته يوسف داوود يوسف داوود طفلا

فيما يظهر الفنان الكبير يوسف داوود فى صور مختلفة تماما عن الهيئة والشكل الذى يحفظه الملايين من الجمهور، حيث يبدو فى هذه الصور طفلا جميلا رقيقا وشابا وسيما ذى شعر كثيف يشبه جانات السينما.

يوسف داوود شابا

يوسف داوود فى صباه