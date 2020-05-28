شكرا لقرائتكم خبر عن الجندى المجهول فى حياة أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد العوضى الشكر لإيمان الصادق مسئولة السوشيال ميديا، عبر حسابه على فيس بوك، ونشر العوضى صورة له مع إيمان، وكتب عليها قائلا: "الجندى المجهول.. إيمان الصادق مسئولة السوشيال ميديا اللى بتعمل كل حاجة وشايلة كل حاجة عنى.... ألف شكر إيمان على تعبك ومجهودك".

وقد نشر النجم أحمد العوضي صورة عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك لتنفيذ حكم الإعدام فى الإرهابى هشام عشماوي وهو على حبل المشنقة، وتأتي الصورة بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الذى يلعب فيه العوضى شخصية عشماوي، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.

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وعلق النجم أحمد العوضى على الصورة بكتابة: "حقكم جه"، وذلك فى إشارة إلى أن إعدام عشماوى شفى غليل الملايين ممن حزنوا جراء عملياته الإرهابية منذ انضمامه لعالم التكفيريين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.