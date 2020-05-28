شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رقص نيللى كريم وآسر ياسين فى كواليس تصوير أغنية "مليونير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك فريق المدفعجية بفيديو من كواليس تصوير الأغنية "مليونير"، أغنية تتر مسلسل "بـ100 وش" للنجوم آسر ياسين ونيللى كريم، والتى حققت نجاحا كبيرا منذ الإعلان عنها قبل شهر رمضان، وتصدرت مواقع التواصل بملايين المشاهدات.

وكانت تحدثت الفنانة نيللى كريم عن أصداء أغنية "مليونير" التى قدمتها بالاشتراك مع آسر ياسين وفرقة المدفعجية ضمن تتر مسلسل "بـ100 ميت وش"، وقالت نيللى كريم فى لقائها فى أحد البرامج أن أغنية مليونير لم تكن تقصد الغناء بها لكن قدمتها من باب الفكاهة ولا تفكر فى منافسة المطربين أو تقدم حفلات أو غير ذلك، ولا تعلم إذا كانت تكرر الغناء مرة ثانية أم لا، لافتة إلى أن أول شخص أخذت رأيه فى الأغنية ابنتها التى تبلغ من العمر 12 عاما، لكنها كانت متحفظة فى رأيها وأشادت بالأغنية بعد طرح التتر وسماع أصدقائها.

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وكانت أحداث "بـ100 وش"، محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

وتوقع عدد من المشاهدين سيناريوهات للجزء الثانى للمسلسل، وهى أن العصابة لن تترك فتحى فى حاله والذى نصب عليهم وأخذ أموال عملية "باسم الأمير" وسوف يبحثون عنه حتى أن يعثروا عليه ويأخذون جميع الأموال، أما السيناريو الثانى هو أن العصابة تستكمل عمليات النصب فى سويسرا وينفذون أكثر من عملية مثلما كانوا يفعلون فى مصر، والسيناريو الثالث هو وصول الشرطة لمكان العصابة فى سويسرا وترحيلهم وسجنهم ومحاوله أفراد العصابة الهروب من السجن.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.