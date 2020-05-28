شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت السلطات المغربية الممثل المغربي رفيق بوبكر قيد الحراسة مساء أمس، حيث وجهت له تهمة "الإساءة إلى الإسلام"، والتى قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، وذلك بعد نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره "في وضعية غير طبيعية" فيما "يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات"، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم على الأئمة، ويدعو إلى الوضوء بالمشروبات الكحولية، ويفاخر بمنافع هذه المشروبات في سياق العلاقة الروحانية، ويظهر إلى جانبه مدراء واحدة من صفحات موقع فيسبوك المحلية، مسماة "لابيرو" ومصممة لتكون بمثابة "حانة افتراضية" يتشارك ضمنها الأعضاء مقترحات السهر، قبل أن يحذفه وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إنّها تلقت شكاوى من عدة مواطنين ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها، ووضع الممثل قيد "الحراسة النظرية" في مقر للشرطة التي تقوم ببحث تمهيدي، بهدف "الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي"، وفق البيان.

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وقدّم الممثل الثلاثاء اعتذاراته عن الكلمات "غير اللائقة" من خلال نشر فيديو جديد عبر حسابه علي "انستجرام"، يتحدث فيه عن ارتكابه "غلطاً"، مضيفاً انّه لم يكن "واعياً" وانه كان يرمي "فقط إلى المزاح".

ويواجه بوبكر احتمال السجن ما بين ستة أشهر وسنتين أو دفع غرامة بقيمة تراوح بين 20 ألف درهم ومئتي ألف (ما بين 1850 و18500 يورو)، طبقاً للبند 267 من القانون الجنائي المغربي.