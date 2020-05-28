شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تظهر بفستان محتشم من Balenciaga سعره 3350 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة الحمل التى تعد من أصعب الفترات التى تعيشها النساء لم تمنع النجمة العالمية كاتى بيرى من الاهتمام بإطلالاتها الأنيقة والفخمة، وهو ما ظهر بوضوح فى أحدث إطلالاتها.

فقد نشرت كاتى بيرى البالغة من العمر 35 عاما عددا من الصور التى التقطتها بطريقة الـ"selfie mirror" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان محتشم وفضفاض باللون الفضى، وقد حمل فستان كاتى بيرى توقيع دار أزياء " Balenciaga " ووصل سعره إلى 3350 جنيها إسترلينيا.



كاتي بيري كاتي بيري

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يذكر أن كاتى بيرى قد فاجأت عشاقها فى كليب "Daisies" بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتى توثق لهذه الفترة المهمة التى تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب "Daisies" هو من إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .

كما استطاعت كاتي بيري أن تحقق نجاحا كبيرا بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة" Daisies " ، حيث سيطرت الأغنية في اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات " iTunes " في الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك حسب موقع "هيدلاين بلانيت".



كاتي بيري