شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي لساويرس: اشتري تويتر.. ورجل الأعمال يرد: بيخسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النجم محمد هنيدي رجل الأعمال نجيب ساويرس حيث اقترح عليه شراء موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث كتب له :"اشتري تويتر"، ومن جانبه رد عليه قائلا "بيخسر"، فى إشارة للخسائر التي حققها الموقع فى الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.



ساويرس

وجاء ذلك تعليقا علي تغريدة أعاد نجيب ساويرس نشرها لأحد متابعيه يقول بها :" خليك انت كده قاعد علي تويتر ليل و نهار ولا شغله و لامشغله .شوفلك شغلانه يا ابو عمو تاكل منها عيش"، فجاء رد ساويرس عليه قائلا "بدور"، ليتدخل هنيدي قائلا "أشتري تويتر".



هنيدي

من ناحية أخرى حذر المهندس نجيب ساويرس، من عدم الإعلان حتى الآن عن عودة السياحة، كما هو الحال فى بعض الدول، والتى أكد أنها ستبدأ خلال أيام العودة، فى حين أننا لم نعلن مثلهم، حيث قال فى تغريدة على حسابه على تويتر، "لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى السياحة بقوة.. السياح هيرجعوا امتى ويقول لى معرفش.. يبقى فيه حاجة غلط، اليونان واسبانيا وايطاليا أعلنوا إنهم هيفتحوا.. البعض 15 يونيه والباقى 1 يوليه.. الناس كلها بتحضر لاجازاتها من دلوقتى.. لازم نعلن وإلا مش هاينوبنا إلا الفتات".

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وكان المهندس نجيب ساويرس، هنأ المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم عيدا طيبا وأوقاتا مليئة بالصحة والسعادة والفرحة بالحياة، طالبا منهم ألا يتركوا فيروس كورونا يمنعهم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على تويتر: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة وفرح بالحياة، ومتسيبوش الكورونا دى تمنعكم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء".

من ناحية أخرى، وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس، قرار فرض حجر صحى على الزائرين لمدة 14 يومًا فى بريطانيا، بأنه الأكثر غباءً، قائلا: "القشة الأخيرة لتدمير السياحة والاقتصاد"، متسائلا: "من ذا الذى يوافق على قضاء إجازة لمدة أسبوعين فى الحجر الصحى؟".