شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تستطلع رأى متابعيها: "تحبون أغنيتى الجديدة راقصة أم رومانسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة كارول سماحة على استطلاع رأى متابعيها هل يحبون أن تكون أغنيتها الجديدة راقصة أم رومانسية؟، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "صباح الخير أحبائى.. كيف تحبون أن تكون أغنيتى الجديدة: راقصة أم رومانسية؟؟ أود أن أسمع آراءكم".

وقد اعتادت النجمة كارول سماحة على التفاعل مع متابعيها بشكل كبير خلال الفترة الماضية من وقت لآخر، حيث سبق ووجهة نصيحة لاقت استحسان متابعيها حين كتبت: "بين الواقع والأشياء الجميلة، طريق يسمى الصبر"، فيما علق الجماهير على كلامها: "كلامك صح.. الصبر أهم حاجة.. ربنا ينجينا"، وذلك فى إشارة منها إلى فيروس كورونا وتداعيته والملل الذى انتاب قطاع كبير بسببه والمكوث فى المنزل أغلب الوقت كوسيلة من وسائل اتباع الإجراءات الاحترازية فى ظل فيروس كورونا ومقاومته.

يذكر أن النجمة كارول سماحة خاضت مؤخرا تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "بالصدفة"، وشاركها البطولة كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له فى مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة" التى طرحت كدعاية للفيلم.