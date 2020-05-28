شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تسخر من معلق على صورتها الشهيرة بدون مكياج: لا ده ابن عمى أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت النجمة العالمية كاردى بى والمشهورة بتصرفاتها وردودها الغريبة على استفسار وسؤال لأحد المتابعين على صورتها الشهيرة التى انتشرت مؤخرا لها بدون مكياج والتى تغير بها شكلها تماما، حيث علق قائلا "كاردى بى هل هذه أنت؟"، لتعيد كاردى بى نشر تغريدته مرة أخرى عبر حسابها بموقع "تويتر"، وترد بجملة غير متوقعة حيث قالت له "لا هذا ابن عمى أحمد".



كاردي بي

على صعيدٍ آخر أعلنت كاردي بي مؤخراً، عن قرب عودتها للساحة بعد غياب طويل، من خلال نشرها لمقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، تؤكد فيه على طرحها لأغنية جديدة قريبًا، كاشفةً أنها ستطرح الأغنية بطريقة السنجل، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

Advertisements

كما أعلن مؤخراً عن السبب الحقيقى وراء إلغاء التعاون بين كاردى والنجمة العالمية بيونسيه، حيث كان من المقرر أن يجمعهما مشروع غنائى ضخم منذ عدة سنوات، إذ أرجع السبب إلى تسريب خبر تعاونهما على الإنترنت ما جعلهما تتراجعان عن ذلك، خصوصاً أنهما تحبان مفاجأة الجمهور وتحيطان أعمالهما بالكثير من الغموض إلى حين صدورها.

وكانت قررت النجمة العالمية كاردي بي أن تتبرع بمبلغ ضخم وذلك بالتعاون مع "Fashion Nova" التي تم تأسيسها في 2006، حيث تمنح 24 ألف دولار يوميا بمعدل 1000 دولار أمريكي في الساعة وذلك للعائلات التي تعاني من وباء كورونا الذي يهدد العالم، فقد أعلنت كاردي أنها وخط الأزياء الشهير يتبرعان بمليون دولار ابتداء من أمس حتى 20 مايو المقبل، وتتحول الأموال بشكل مباشر للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة.

وحسب موقع " TMZ " يقول ريتشارد ساغيان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fashion Nova "إن الناس خلال هذه الفترة يكافحون من أجل دفع الإيجار وشراء الطعام والأدوية وغيرها من الضروريات لأنفسهم ولأسرهم، ونحن نشعر جميعا بالتعاطف والاهتمام للمتضررين من فيروس كورونا".