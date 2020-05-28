شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي تدعم رجاء الجداوي وتشيد بـ "الاختيار" وتشارك في الجزء الثاني لـ"مملكة ابليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة دعم للفنانة رجاء الجداوي، وذلك بعد إصابتها بكورونا، حيث قامت بنشر صورة لها، عبر صفحتها الرسمية الفيس بوك ، وكتبت "يا جوجو ربنا يشفيكي وتعدي علي خير يا ست الكل، بحبك جدا يا أستاذة رجاء".

كما أعربت عن سعادتها بمسلسل "الاختيار" والذي يجسد ملحمة وطنية لبطولات الجيش المصري في مرحلة هامة من تاريخ مصر، ومشيدة بشركة سينرجي والمنتج تامر مرسي علي الدراما الراقية والمتنوعة خلال شهر رمضان

وتابعت العاصي انني اقرأ عدد من السيناريوهات الدرامية والسينمائية في الفترة الحالية، حيث انني اختار الادوار بعناية واهتمام بما يضيف الي مسيرتي المهنية

وعلي صعيد آخر وبعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس"، تشارك أميرة الدراما إيمان العاصي في الجزء الثاني من المسلسل بعنوان "نار الجنّة".

وأشارت إيمان العاصى إلى أن شخصية "دليلة" التى تواصل تجسيدها فى المسلسل هي شخصية مختلفة عما قدمته من قبل لأنها وحسب سياق الأحداث فى المسلسل تعد شخصية لافته للنظر ومثيرة للجدل ..

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وتدور أحداث المسلسل حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس.

كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، في قصة "كله بالحب" بجانب شريف سلامة ولاقت هذه القصة إعجاب الجماهير.

وشاركت "العاصي"، في بطولة مسلسل "بخط الإيد" بجانب الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين وصفاء جلال ومحمد حاتم ومحمد محمود.