شكرا لقرائتكم خبر عن بصيرة: مسلسل الاختيار الأعلى مشاهدة في رمضان..والنهاية في المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) حول مشاهدة المسلسلات التي أذيعت في شهر رمضان، وأظهرت النتائج، أن مسلسل الاختيار لأمير كرارة حصد أعلى نسبة مشاهدة حيث شاهدة 48% من المستجيبين يليه مسلسل النهاية ليوسف الشريف بنسبة 45% ثم مسلسل البرنس لمحمد رمضان بنسبة 44% ثم فرصة ثانية لياسمين صبري بنسبة 42% يليه الفتوة لياسر جلال بنسبة 39% ثم اللعبة لهشام ماجد وشيكو و2 في الصندوق لحمدي الميرغني بنسبة 35% لكل منهما.

وتراوحت نسبة المشاهدة بين 25% و34% ل 7 مسلسلات هي عمر و دياب لعلي ربيع ومصطفي خاطر (34%)، رجالة البيت لأحمد فهمي واكرم حسني (34%)، فلانتينو للفـنان عادل إمام (34%)، ونسنـي لأحمد سـلـطان ومحمـود الليثي (29%)، ونحب تاني ليـه ليـاسـميـن عبـد العـزيـز (26%)، بــ 100 وش لنيللي كريم (25%) ، كما تراوحت نسبة المشاهدة بين 15% و24% لــ7 مسلسلات هي سكر زياده لنبيله عبيد ونادية الجندي (23%)، لما كنا صغيرين لخالد النبوي ومحمود حميدة (23%)، خيانة عهد ليسرا (22%)، لعبة النسيان لدينا الشربيني (22%)، حب عمري لهيثم شاكر (20%)، ليالينا 80 لأياد نصار (18%)، شاهد عيان لحسن الرداد (18%). وتذيل القائمة مسلسلي سلطنة المعز لغادة عبد الرازق (14%)، يا أنا يا جدو (11%).

ويعد مسلسل الاختيار حالة فريدة إذ أنه جذب المشاهدين الذكور والإناث بنسب متقاربة كما أنه جذب المشاهدين من الفئات العمرية المختلفة حيث بلغت نسبة من شاهدوه بين الشباب 52% مقابل 42% بين من هم في الفئة العمرية 30(-49) سنة و48% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر، في المقابل جذب مسلسل الفتوة الذكور أكثر من الإناث بنسب مشاهدة 44% مقابل 33% للذكور والإناث على الترتيب.

تم سؤال من شاهدوا المسلسلات عن تقييمهم لكل مسلسل، وأوضحت النتائج أن مسلسل الاختيار على رأس القائمة حيث نال إعجاب 82% ممن شاهدوه، يليه مسلسل اللعبة حيث نال إعجاب 78% وتساوى معه مسلسل النهاية بنسبة 78% ثم بــ 100 وش بنسبة 77% ثم البرنس بنسبة 75% وتساوى معه 2 في الصندوق ثم مسلسل الفتوة بنسبة 72%، وتذيل القائمة مسلسلات ونسني حيث نال إعجاب 36% فقط من مشاهديه، ورجالة البيت بنسبة 31%، وسكر زيادة بنسبة 28%.

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يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع من خلال تطبيق نسألك، وهو تطبيق طوره مركز بصيرة لإجراء استطلاعات الرأي العام من خلاله، وتم جمع البيانات في الفترة من 9 إلى 24 مايو.

وجدير بالذكر أن نصف المستجيبين في الاستطلاع من الشباب أقل من 30 سنة و41% في الفئة العمرية 30 إلى 49 سنة، و9% ممن بلغوا 50 سنة فأكثر.