شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع كلبه.. رامى جمال: محدش يهمل ولا يبسط الموضوع.. دى مرحلة الذروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفنان رامى جمال، جمهوره ومتابعيه من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، قائلا: "اليومين دول بالذات كلكم تخلو بالكم من صحتكم ومن الإجراءات الوقائية، عارف كلنا زهقنا، بس حكمة ربنا إننا لسه مكملين، فياريت محدش يهمل ولا يبسط الموضوع لأنه خلاص دى مرحلة الذروة".





ونشر رامى، عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع الكلب الخاص به، أتبعها بتعليق: "صباح الفل على اللى محليين الدنيا، ياريت يا حبايب القلب اليومين دول بالذات كلكم تخلو بالكم من صحتكم ومن الإجراءات الوقائية، عارف كلنا زهقنا، بس حكمة ربنا إننا لسه مكملين، فياريت محدش يهمل ولا يبسط الموضوع لأنه خلاص دى مرحلة الذروة وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا ونخلص من الكابوس ده بقى".

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رامى جمال

وكان المطرب رامى جمال، قرر مفاجأة زوجته ناريمان، من خلال العمل على ألبوم غنائى لها، حيث كشف عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر أنه بصدد استغلال فترة الحظر بالعمل على تحضير أغانى ألبومه الجديد، كما كشف أنه بالتزامن مع ذلك سيقوم بعمل مفاجأة لزوجته ناريمان ستكتشفها من خلال قراءة تلك الكلمات عبر تويتر.

وكتب رامى جمال: "بما إنى كده كده محظور، قررت ابدأ فى اختيار أغانى جديده لألبومى القادم، بِما إنى باخد سنه أو أكتر فى التحضير، ثانيا بقى وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان فى أنواع مختلفة من الأغانى بجد، الجميل إنها متعرفش انى قررت أعمل كده والأجمل انها هتعرف من هنا، ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا".

وفور نشر رامى جمال تلك التغريدة، قابلتها زوجته "ناريمان" بفرحة شديدة مثلما ظهر عبر بوست قامت بنشره على حسابها الرسمى على موقع انستجرام كتبت خلاله: "أحلى عدية دى ولا ايه، ايه المفاجأة الفظيعة دى"، وذلك فى إشارة إلى إعلان زوجها رامى جمال عن الاستعداد لعمل ألبوم غنائى لها مثلما كتب خلال تغريدة نشرها على تويتر.