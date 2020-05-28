شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تدعوا للتفاؤل: "كلنا قلب واحد أقوى من كل شىء.. وهنخلق عالم حلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، فيديو لجانب من حفلتها التى أحيتها منذ يومين بمناسبة عيد الفطر على قناتها الخاصة على اليوتيوب، ووجهت رسالة عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "يمكن فى حدود بيناتنا بس نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شي.. تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ومن يلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بيلي عنا ياه.. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو".



نانسى عجرم على تويتر

وكانت قد أحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلًا غنائيًا "أون لاين"، أول أمس الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر خلال قناتها الخاصة عبر موقع يوتيوب، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب "لايف" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ودعت النجمة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى حضور حفلها الغنائى الـ"لايف" عبر قناتها على "يوتيوب"، والذى دعت إليه من خلال فيديو بثته عبر "إنستجرام"، وعلقت نانسى على الفيديو "الموسيقى بتجمعنا.. وهى وحدا بترسم بكرا أحلى لحياتنا .. رح كون معكن بحفل "لايف" عبر قناتي الرسمية على يوتيوب لنحتفل مع بعض بالعيد.. فطر مبارك"، وتظهر نانسى وهى تدعو المتابعين لحفلها الـ "لايف"، بفيديو يتضمن "الكواليس"، ومحاولاتها المتكررة لإعادة الدعوة.

وشاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا، في شهر رمضان الماضى، من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاح كبير، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وتدور أحداث مسلسل "سكر زيادة" حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.