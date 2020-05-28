شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. راشد الماجد: وزنى زاد 4 كيلو والمشكلة كلهم فى خدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان السعودى راشد الماجد أن أزمة فيروس كورونا المستجد أدت إلى زيادة وزنه فى الآونة الأخيرة، معربا عن شكره للأطباء الذين يواجهون جائحة وباء "كوفيد 19"، قائلا " بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو، لأن حياتهم تعرضت للخطر".

وقال المطرب السعودى راشد الماجد فى لقاء تليفزيونى على هامش حفل غنائى أحياه مؤخرا "عندما كنت ‏أخرج قبل ظهور فيروس كورونا، كنت أرتدى الكمامة.. شكلى كورونى أنا من الأول.. بيقولولى الشباب أنت كورونى الحين صرنا نلبس ‏كمامات كلنا مثلك"، مشيرا إلى أن الحجر المنزلى كان من الأمور المناسبة له.

وأشار راشد الماجد إلى أنه لا يحب الازدحام، قائلا "الأزمة دى جعلتنى أقدر أطلع أتحرك مابى زحمة"، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى زيادة وزنه، قائلا "زاد وزنى 4 كيلوجرامات.. والمشكلة أن كلهم ‏فى خدودى ما بتطلع فى مكان تانى".‏

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وأحيا المطرب راشد ماجد حفلا غنائيا لايف بدون جمهور فى رابع أيام عيد الفطر على يوتيوب، فى الـ10 مساء، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ ضمن خطة المطربين فى إحياء الحفلات أون لاين لمنع التجمعات وتنفيذا للتباعد الاجتماعى فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

كما طرح مؤخرا راشد الماجد أغنية بعنوان "دبى كوكب آخر"، وهى من كلمات أنور المشيرى وألحان أحمد الهرمى وتروى قصة نجاح إمارة دبى التى أصبحت وجهة عالمية تضاهي أعرق مدن العالم وترحب بملايين الزوّار كل عام.

يذكر أن راشد الماجد الذي بدء مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمرى" و"يا قلبى" وغيرها.