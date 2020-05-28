شكرا لقرائتكم خبر عن مختلفة دائما.. ليدى جاجا توزع نسخ ألبومها الجديد بنفسها بكمامة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها دائما تفأجا ليدى جاجا جمهورها بكل جديد، فقد اختارت هذه المرة بالخروج بشاحنة نقل كبيرة لتوزيع نسخ مطبوعة من ألبومها الجديد "Chromatica" إلى تجار التجزئة وسط تفشة فيروس كورونا، وظهرت وهى ترتدى كمامة مميزة باللون البينك.

وكشفت النجمة العالمية عن موعد إصدار ألبومها الجديد "Chromatica" المقرر طرحه غدا، حيث نشرت ليدى جاجا صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها "وتستمر الرحلة.. يمكنك الانضمام إلي رسميًا على Chromatica في 29 مايو".

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وينتظر جمهور ليدى جاجا، طرح الألبوم الجديد بفارغ الصبر، بعدما أصدرت منه أغنية واحدة رسميًا هى أغنية "Stupid Love"، ويعد Chromatica الألبوم السادس لليدى جاجا، والذى سيخدم عودتها إلى أغانى البوب، وذلك وفقًا لما نقله موقع billboard.



ليدي جاجا

ويقول تقرير "billboard": "فيما يقرب من 7 سنوات منذ إصدار جاجا لألبومها الثالث Artpop، اتخذت عمدا بعض المنعطفات البعيدة عن أغانى البوب، بين ألبومها لمعايير الجاز مع تونى بينيت، وتحولت للموسيقى الروك الشعبية الخاصة بها إلى جوان، إضافة إلى التمثيل الذى رشحها لجائزة الأوسكار بفيلم A Star Is Born ، وبهذا تكون قد ضلت النجمة عن موسيقى البوب ​​السائدة فى جزء كبير من حياتها المهنية".

وأضاف "لكن مع إطلاق أغنية "Stupid Love" من ألبوم Chromatica، أوضحت جاجا شيئًا واحدًا، هو أنها تعود إلى موسيقى البوب"، وكما هو الحال مع العديد من الأشياء الأخرى فى عصر COVID-19، كان قد تم تأجيل إطلاق Chromatica رسميًا بواسطة جاجا، فى أعقاب الوباء المستمر.

وفى تعليقها السابق على إعلان تأجيل إصدار الألبوم، كانت قد قالت ليدى جاجا: "على الرغم من أننى أعتقد أن الفن هو أحد أقوى الأشياء التى يجب أن نقدمها للفرح والشفاء لبعضنا البعض خلال أوقات كهذه، إلا أنه لا يبدو لى حقًا أن أصدر هذا الألبوم مع كل ما يحدث مع هذا الوباء العالمى".