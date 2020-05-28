شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون: أفعل ما يرضينى مهما كانت قيمته للآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، مجموعة من الصور فى إطلالة جديدة لها من أحد الأماكن الأثرية، وغردت عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر" قائلة: "أحاول بشكل مستمر بأن أفعل كُلّ شىء يشعرنى بشعور جيد تجاه نفسى مهما بدت قيمته للآخرين، أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بأن خارطة طريقهم للحياة هى أن تشعر بشعور جيد تجاه نفسك بعد كل شىء بسيط تفعله".

وفى وقت سابق، شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن، حيث نشرت المطربة ديانا كرزون صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدى ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردنى للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب".



اطلالة جديدة لديانا كرزون

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ديانا كرزون فى منطقة اثرية

وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وكتبت ديانا، عبر حسابها على إنستجرام: "لنرفع العلم الأردنى على كل البيوت وفى كل مكان احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، التى يحييها الأردنيون فى الخامس والعشرين من مايو، بكل معانى الفخر والاعتزاز، تطلق وزارة الثقافة الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردنى (عَلَمُنا عَالٍ)".

وأضافت ديانا: "انسجامًا مع رسالة وزارة الثقافة فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية، تهدف الحملة إلى رفع الروح المعنوية لدى المواطنين وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء والتكاثف فى ظل الظروف التى يمر بها الأردن والعالم أجمع، والتعريف بمكونات العلم الأردنى ورمزيته، والاحتفال بالذكرى 74 لعيد الاستقلال، الدعوة موجهة لجميع المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب والهيئات الثقافية والشبابية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والأفراد، ليكونوا شركاء لنا فى هذه الاحتفالية ولنرفع جميعا علم الأردن عاليا".