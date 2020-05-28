شكرا لقرائتكم خبر عن شمس "النكتة" تغيب.. أين اختفى المونولوج؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عصر السوشيال ميديا اختفت الكثير من الأشياء واختلفت طبيعة الضحكة، ففى زمن مضى كانت النكتة التقليدية سيدة جلسات السمر بين الأهل والأصدقاء، كما كانت فقرات المونولوج وإلقاء النكات لها جمهور واسع لكن كل هذا تلاشى تدريجيًا حتى أصبح سرابًا فى عصر السوشيال ميديا.
الفيديو التالى يرصد رحلة غروب شمس النكات والمونولوج المصري، وأبزر الأسماء التي لمعت في هذا الفن قديما، ورأى الخبراء في سر اختفائه.
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