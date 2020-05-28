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شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"نمش صناعى".. بيلا حديد بجلسة تصوير "منزلية" بفستان سعره 143 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضي النجمة العالمية بيلا حديد فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " في مزرعة أسرتها الموجودة في ولاية بنسلفانيا ، لكن في الحقيقة لن تتوقف بيلا عن التفكير في حياتها العملية حيث تستغل وقتها بشتي الطرق للاستفادة منه ، فقد بيلا لجلسة تصوير ابهرت محبيها و عشاقها .
بيلا حديد
ظهرت بيلا حديد البالغة من العمر ( 23 عام ) بمقطع فيديو قصير نشرته علي الـstories الخاص بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " خلال جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة بسيطة وساحرة ، حيث اعتمدت علي أبراز جمال ملامحها باستخدام " الماكياج " الخفيف و تصفيفه الشعر التقليدية البسيطة ، و قررت ان تكون اكثر اختلافا فقامت بعمل " نمش" باماكن متفقة من وجهها باستخدام أدوات التجميل .
كانت بيلا حديد ترتدي فستان باللون الأبيض يحمل بعض النقوشات بشكل الفواكه بالكرز و الليمون و العنب و البرتقال ، و الفستان من تصميم دار أزياء " STAUD " لمجموعته لعام 2019 ، و قد وصل سعر الفستان الي 143 جنية إسترليني ، و وضعت بيلا لمسه فنية علي إطلالتها فاستعانت بأجنحة خرافية أرجوانية كبيرة خطفت الانظار .
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