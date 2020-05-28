شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها ارتداء الكمامات.. عودة عالم ديزنى فى أمريكا مجددا لكن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدينة ديزنى الترفيهية فى الولايات المتحدة الأمريكية إعادة افتتاح المدن الترفيهية بعد الإغلاق المفروض فى جميع أنحاء الولايات بسبب وباء فيروس كورونا.

ويعمل فى مدينة ديزنى الترفيهية نحو 70 ألف شخص، وقد أغلقت أبوابها منذ أسابيع عديدة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصاب الفيروس نحو مليون شخص ووفاة ما يقرب من 100 ألف في أمريكا وحدها.

وقالت الشركة في بيان لها إنها تخطط لبدء إعادة افتتاح تدريجي في 11 يوليو لمنتزهي المملكة السحرية والمملكة الحيوانية وفي 15 يوليو لمنتزه إبكوت سنتر وستديوهات هوليوود.

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وتتبع شركة ديزني الترفيهية عددا من الشروط لاستقبال الزوار خلال الفترة المقبل في ظل تفشي جائحة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تمثلت في ضرورة ارتداء الموظفين والضيوف أقنعة الوجه والكمامات والخضوع لفحوصات درجات الحرارة قبل دخول المتنزهات.

وتضمنت الشروط أيضا، تخفيف ديزني من سعة منتزهاتها، كما سيعلق المنتجع مؤقتاً المسيرات الترفيهية والألعاب النارية وغيرها من الأحداث التي تتسبب بالحشود، حيث سيتيح المنتجع المعاملات غير النقدية من خلال توسيع طرق الدفع دون اللمس، وستزيد ديزني عدد محطات التعقيم المتاحة في المنتزهات.

يشار إلى أن جميع حدائق ديزني الـ12 في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا أغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أوقات مختلفة هذا العام. وفي وقت سابق، أعادت ديزني لاند شنجهاي، أكبر حديقة دولية للشركة، فتح أبوابها في 11 مايو بعد إغلاقها منذ 24 يناير.