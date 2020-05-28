تراند اليوم : "وزيري" يلجأ للقضاء المصري لإثبات زواجه من "هيفاء وهبي".. والأخيرة ترد

اتخذت الأزمة بين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، منعطفًا جديدًا، بعد أن ادعى الأخير وجود وثيقة تثبت زواجه منها.

وكتب وزيري عبر خاصية "ستوري" على حسابه على تطبيق "إنستجرام": "حين يخونك شخص ما فهذا يعكس صفاته لا تلك الخاصة بك".

جا ذلك عقب إعلانه رفع دعوى قضائية أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من هيفاء، مدعمًا ذلك بمستند يدل يثبت صحة ادعائه.

وردت "هيفاء" عبر تغريدة على حسابها على "تويتر" قالت فيها: "ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م. و. هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرًا".

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وأثارت التغريدة تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، وسط تساؤلات حول أسباب الخلاف المفاجئ بين هيفاء ومدير أعمالها السابق، الذي دأبت على الظهور معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

وعلق الإعلامي اللبناني طوني خليفة: "بدك للحقيقة؟ تهمة متل هالتهمة مستعد الواحد ياخد إعدام كرمالها. وأنا واحد منهم. أحبك هيوف".

كان ياسر قنطوش، محامي المطربة اللبنانية تقدم ببلاغ ضد وزيري متهمًا إياه بالاستيلاء على أموالها بعد سحبها من حسابها المصرفي، وإيداعها في حسابه الخاص بناء على توكيل حصل عليه منها في وقت سابق.

