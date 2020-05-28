أميرة الدراما إيمان العاصي: تدعم الجداوي وتشيد بالاختيار وتشارك في الجزء الثاني من "مملكة ابليس"

وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة دعم للفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بكورونا، ونشرت صورة لها، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك ، وكتبت: "يا جوجو ربنا يشفيكي وتعدي على خير يا ست الكل، بحبك جدا يا أستاذة رجاء".

كما أعربت أميرة الدراما عن سعادتها بمسلسل "الاختيار" والذي يجسد ملحمة وطنية لبطولات الجيش المصري في مرحلة مهمة من تاريخ مصر، مشيدة بشركة سينرجي والمنتج تامر مرسي على الدراما الراقية والمتنوعة خلال شهر رمضان.

وتابعت العاصي: "أقرأ عددًا من السيناريوهات

الدرامية والسينمائية في الفترة الحالية، وأختار الأدوار بعناية واهتمام بما يضيف إلى مسيرتي المهنية".

وعلي صعيد آخر وبعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس"، تشارك أميرة الدراما إيمان العاصي في الجزء الثاني من المسلسل بعنوان "نار الجنّة".

أشارت النجمة إيمان العاصى إلى أن شخصية "دليلة" التى تواصل تجسيدها فى المسلسل هي شخصية مختلفة عما قدمته من قبل لأنها وحسب سياق الأحداث فى

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المسلسل تعد شخصية لافتة للنظر ومثيرة للجدل.

وأطلقت منصة شاهد على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع تشويقي للجزء الثاني من المسلسل بعنوان "نار الجنّة"، استعدادًا لإطلاقه قريبًا على المنصة.

وتدور أحداث المسلسل حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس.

كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، في قصة "كله بالحب" بجانب شريف سلامة ولاقت هذه القصة إعجاب الجماهير.

وشاركت "العاصي"، في بطولة مسلسل "بخط الإيد" بجانب الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين وصفاء جلال ومحمد حاتم ومحمد محمود.