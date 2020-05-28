للمرة الأولى.. أحمد صلاح حسني على كرسي المذيع في برنامج "راجل واتنين ستات"

بعد ثبات خطواته دراميًا وسينمائيًا، يدخل الفنان أحمد صلاح حسني عالم تقديم البرامج للمرة الأولى، وذلك من خلال برنامج "راجل واتنين ستات" الذي يقدمه مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة هيدي كرم.

يذاع البرنامج ابتداءً من يوم السبت المقبل 31 مايو على قناة ON TV في

الساعة الـ 4 ونصف عصرًا.

يذكر أن حسني شارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "الفتوة"، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي،

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مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران محمد، محمد رجب، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.

تدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.