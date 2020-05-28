بعد ثبات خطواته دراميًا وسينمائيًا، يدخل الفنان أحمد صلاح حسني عالم تقديم البرامج للمرة الأولى، وذلك من خلال برنامج "راجل واتنين ستات" الذي يقدمه مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة هيدي كرم.
يذاع البرنامج ابتداءً من يوم السبت المقبل 31 مايو على قناة ON TV فيالساعة الـ 4 ونصف عصرًا.
يذكر أن حسني شارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "الفتوة"، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي،
تدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. أحمد صلاح حسني على كرسي المذيع في برنامج "راجل واتنين ستات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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