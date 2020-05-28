فيديو.. أنغام تحقق أكثر من 50 ألف مشاهدة بحفلها على "يوتيوب"

حققت الفنانة أنغام أكثر من 50 ألف مشاهدة بأولى حفلاتها الغنائية في ظل فترة العزل المنزلي، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
تم نقل الحفل مباشرة عبر قناة DMC في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بمنطقةالأهرامات، واستمر الحفل أكثر من ساعة ونصف قدمت فيه أنغام اقة غنائية منوعة من أحدث ألبوماتها الغنائية "حالة خاصة جداً" أبرزها"مطمنة، هدنة، أساميك الكتيرة، بتوصفني، ياريتك فاهمني" بالإضافة إلى مجموعة من أغنياتها القديمة منها"عرفها بيا، هتمناله الخير، بعتلي نظرة".
يذكر ان أنغام قد طرحت مؤخراً أغنيتها "نعيش مع بعض" والتي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى مشاركتها غنائياً في الدراما الرمضانية من خلال غنائها لتتر مسلسل "جمع سالم" بعنوان "كنا بنضحك".
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