غدًا.. حفل محمد منير "لايف" على "يوتيوب"

يستعد الكينج محمد منير لحفله الغنائي الأول بتقنية "لايف"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، للترفيه عن جمهوره في ظروف العزل المنزلي للوقاية من وباء كورونا. يذاع الحفل ليلة غدٍ الجمعة 29 مايو في تمام الساعة الـ10 مساءً، عبر "يوتيوب"، وذلك ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك. عيد الفطر المبارك. يذكر أن الحفل يأتي بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها الكينج، قام على إثرها بإجراء عملية دقيقة في ظهره، حيث كانت آخر حفلاته في مدينة أسوان، وحضرها عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

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