حلا شيحا لرجاء الجداوي: لها حب من نوع خاص في قلوب الناس

نشرت الفنانة حلا شيحا صورة برفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت حلا على الصورة قائلة: "الجميلة رجاء الجداوي.. حبيبتي وأمي في "السلم والثعبان"، واشتغلنا اكتر منعمل مع بعض، بجد بحبها من قلبي وبدعيلها بالشفاء العاجل، ليها حب من نوع خاص في قلوب الناس علشان روحها الحلوة وكلامها الجميل دايماً طالع من القلب.. بحبك من كل قلبي، ويارب تقومي بالسلامة".
يذكر أن حلا شاركت أخيراً في الموسم الدرامي لرمضان من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع مجموعة من نجوم الدراما، أبرزهم "يسرا، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، خالد أنور، تيام قمر، خالد سرحان، عبير صبري"، تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز.
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