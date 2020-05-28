ميرهان حسين تتحول إلى أصالة وسميرة سعيد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ المتابعين عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" مقطع فيديو لتقليدها كل من الفنانة السورية ​أصالة​ والفنانة المغربية ​سميرة سعيد​، إذ تحولت من خلال المكياج والملابس لتصبح تشبههما بشكل كبير.

وقامت حسين أيضاً خلال الفيديو بأداء أغنية المهرجانات "وداع يا دنيا وداع" للمطربين المصريين حمو بيكا وحسن شاكوش، بطريقة غناء أصالة وسميرة سعيد مع تقليد حركاتهن المميزة.

وكانت علقت حسين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:"ادخلوا على قناتي على اليوتيوب و هاتعرفوا مين هما النجمتين اللي بموت فيهم اللي انا بقلدهم دول و هاتشوفوهم في دويتو من اختراعي يارب يعجبكوا و طبعا في سؤال والاجابات هاعمل منشن لاصحابها على الستوري هنا .. هاستنا رأيكوا".

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