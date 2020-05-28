تفاصيل جديدة عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا..وما علاقة صفاء أبو السعود؟

ميرنا وليد - بيروت - لايزال خبر إصابة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ مؤخراً ب​فيروس كورونا​ يثير الكثير من الجدل والقلق في الوسط الفني المصري، وآخره الحديث عن أنها قد تكون أصيبت بالفيروس أثناء تقديمها واجب العزاء بالشيخ ​صالح كامل​ زوج الإعلامية المصرية ​صفاء أبو السعود​.

ولهذا السبب قررت صفاء إجراء فحص فيروس كورونا لإطمئنان.

وكان أثير قلقاً كبيراً بين نجوم مسلسل "لعبة النسيان" الذي كانت تشارك في بطولته الجداوي، وهو الامر الذي دفعهم إلى إتخاذ تدابير الحجر وإجراء الفحوصات اللازمة.

ويذكر ان مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎، سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

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