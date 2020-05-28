أغنية سلمان خان الجديدة "Bhai Bhai" تتخطى الـ19 مليوناً في غضون يومين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تخطت أغنية النجم الهندي ​سلمان خان​ الجديدة والتي حملت بعنوان "Bhai Bhai"، وشاركه الغناء فيها الفنانين ساجد واجد وروهان أرشد، الـ19 مليوناً عبر "يوتيوب" وذلك في غضون يومين.

وكان طرح خان هذه الأغنية لمناسبة عيد الفطر السعيد.

ومن ناحية أخرى، كان طرح قبلها خان أغنية Pyaar Karona، وهي تأتي في إطار التوعية التي انتهجها النجم الهندي لمتابعيه من خطر فيروس كورونا، وعلق عليها قائلًا: "في ظل محاربة الهند لفيروس كوفيد-19، دعونا نوحد طاقتنا في الحب والإلهام لنصبح أقوى في هذه الأوقات"، وأضاف: "أقدم لكم أغنيتي الوطنية التي تهدف لمحاربة جائحة كورونا، حيث تم إنشاؤها باستخدام الحد الأدنى من الموارد المتاحة لي، استمعوا إليها..وانشروا رسالة الحب".

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