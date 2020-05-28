كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 02:05 مساءً - أجرى الفنان المصري ” أحمد سعد ” لقاءا مع برنامج ” the insider بالعربي ” تحدث من خلاله عن الخلافات والقضايا المتبادلة بينه وبين طليقته الفنانة ” سمية الخشاب ” .
حيث أشار أحمد سعد إلى أن سمية الخشاب هي من اختارت هذا الطريق وأنه ليس لديه مشكلة مع أي ابتلاء ينزل به بالعكس يكون راضي تماما بما يحدث .
وحول ما تردد في الآونة الأخيرة عن إمكانية الصلح بينهما والعودة لها نفى أحمد سعد ذلك مؤكدا على إنها مجرد شائعات وإنه لا يوجد أي تواصل بينهما فقال : ” من قبل طلاقنا مشوفتهاش ” .
كما أكد على استعداده نفسيا للزواج قريبا طالما أنه لا يفعل شيء خاطئ قائلا : ” نتجوز منتجوزش ليه هو إحنا بنعمل حاجة غلط إحنا بنعمل بس الصح اللي ربنا بيرضى عنه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يحسم الجدل حول الصلح بينه وبين سمية الخشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.