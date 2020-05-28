تطورات الحالة الصحية للفنان المصري ” حمدي الوزير “

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 02:05 مساءً - تعرض الفنان المصري ” حمدي الوزير ” منذ عدة أيام إلى ذبحة صدرية نقل على إثرها إلى المستشفى ودخل غرفة العناية المركزة .
وذلك بعد أن خضع لعملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة .
وكشفت إبنته ” مي الوزير ” في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن خروجه من المستشفى يوم أمس وعودته إلى منزله وأن حالته الصحية أصبحت مستقرة .
فكتبت قائلة : ” الحمد لله بعد يومين في العناية وقسطرة ودعامة بابا خرج من المستشفى الحمد لله .. كانت ذبحة بس ربنا أكرمنا و الحمد لله خرج بالسلامة ” .
وتابعت : ” ادعوله ربنا يحفظه دايما ويبارك في عمره .. ألف شكر دكتور حسن محمد خالد ومركز مصر للقلب والقسطرة والأوعية الدموية لسرعة التصرف والاجراءات والاهتمام بكل حاجة ” .
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