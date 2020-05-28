يارا تشدو بأجمل أغانيها في ختام حفلات "هلا بالمجاز".. و111 ألف مشاهد

أحيت الفنانة اللبنانية يارا، مساء الأربعاء، آخر الحفلات الغنائية التي استضافها مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في مدينة الشارقة الإماراتية، عن بُعد.



وتميزت يارا خلال الحفل بإطلالتها المعهودة وصوتها الذي طاف بالمستمعين نحو ساحات الفنّ الجميل، ليشاهد البث المباشر للحفل 111 ألفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحفلة ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" احتفالاً بعيد الفطر المبارك، لتقدم لجمهورها باقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي بُثّت مباشرة عبر حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التزاماً منه بالإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.





وأخذت ابنة كفر الأحمر بأعمالها المميزة الجمهور في الهواء إلى عالم من الشجن والطرب الأصيل، حيث قدمت رائعتها "معذبني الهوى" بأسلوب إبداعي وصوت رشيق، لتلبي بعدها نداءات الجمهور وتقدم لهم أغنيتها الخليجية "حبيبي يا" بآداء وإحساس عالي.

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بعدها أشعلت يارا الأمسية برائعتها "آه منك يا هوى" التي قدمتها بإبداع، مواصلة إيقاعات الشجن بـ"صدفة" التي أدتها بشكل متناغم وإحساس كبير، لتسعد بعدها جمهورها بأغنية جارة القمر السيدة فيروز "نسّم علينا الهوى".

ولم تتوقف يارا عن تقديم أعمالها المتميزة للجمهور الذي حقق نسب مشاهدة وصلت عبر موقع الفيسبوك إلى 75 ألفا، بينما بلغت عبر موقع أنستقرام 10 آلاف، فيما حضره 26 ألفا عبر موقع اليوتيوب، لتشدو بأغنية "بكرا قلبه يدق" تبعتها برائعتها "ما يهمك" التي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور الذي حرص على مرافقتها من النوافذ والشرفات مطلقاً الهتافات والتحيات.





وبتوليفة من أجمل أغنيات الفنانة الكبيرة سميرة توفيق أشعلت اللبنانية يارا الحفل بأداء مبهر استهلته بأغنية "بسّك تيجي حارتنا"، تبعتها بـ"بيت الشعر يالمبني" التي ترافق معها أداء مبهر من الفرقة الموسيقية لتشدو بعدها بخفة وتغني تراثيات منها: "ع العين موليتين" و"لهجر قصرك".

ومع اقتراب نهاية الحفل أكملت الفنانة اللبنانية عقد الجمال بتقديمها لأغنيتها "خذني معك" التي لاقت أصداء واسعة، اتبعتها بعملها المميز لحناً وكلمات "ما بعرف"، لتودع جمهورها على إيقاع أغنية الفنانة اللبنانية طروب "يا ستي يا ختيارة"، وتترك في أذهان جمهور مسرح المجاز ذكرى جميلة .



