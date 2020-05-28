دوللي بارتون تغني لكورونا.. الحياة ستكون رائعة من جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت نجمة الغناء الأمريكية دوللي بارتون أنها كتبت أغنية جديدة حول أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت مجلة "إنترتينمنت ويكلي" الأمريكية المعنية بأخبار السينما والفن، بأن الأغنية، التي تحمل اسم "وين لايف إز جود أجين" (عندما تصبح الحياة رائعة من جديد)، تتناول التحديات التي يواجهها الناس حول العالم في ظل إجراءات البقاء في المنازل التي يتم فرضها حاليا في إطار محاولات احتواء الفيروس.

وكتبت بارتون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستكون الحياة رائعة من جديد"، وذلك في إشارة إلى أغنيتها الجديدة التي قامت برفعها كاملة على حسابها على موقع "يوتيوب".

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يذكر أن الفنانة الحائزة على جائزة "جرامي"، شاركت مؤخرا في مشاريع مختلفة خلال فترة تفشي الوباء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت بارتون تعهدت في مطلع أبريل الماضي بأنها ستتبرع بمليون دولار، لصالح الأبحاث التي تجريها جامعة "فاندربيلت" الأمريكية من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا في ولاية تينيسي التي تنحدر منها، كما حثت متابعيها لتقديم التبرعات من جانبهم أيضا.