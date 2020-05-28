خاص- محمد اسكندر يشهر مسدسه في البنك بعد تلاسن ومشادة كلامية

بعد الأزمة التي وقعت بين النجم محمد اسكندر ومصرف الاسكان على خلفية كليب “من أين لك هذا” الذي تضمن مشهداً تمثيلاً يمس بالمصرف بحسب ما ورد بالدعوى القضائية التي وجهت ضد اسكندر، يبدو ان المواجهة بين الأخير والمصارف اللبنانية شهدت فصلاً جديداً من الأخذ والرد وذلك بعدما علم موقع “الخليج 365” ان مشادة كلامية حصلت بين محمد اسكندر وأحد الموظفين داخل أحد المصارف في منطقة “انطلياس” وبعد احتدام النقاش الذي تطور الى تلاسن وخلاف شهر اسكندر سلاحه للدفاع عن نفسه، ما استدعى تدخلاً من مدير فرع البنك الذي تدارك الموضوع وفض الخلاف وزوّد اسكندر بالمبلغ اللبناني بالكامل على سعر صرف الدولار 3000.

وعلمنا ان الصلح تم بين محمد اسكندر والمصرف في مخفر فصيلة انطلياس، وان كل الامور كانت قانونية.

الشاعر والملحن فارس اسكندر نشر صورة لوالده محمد اسكندر عبر حسابه على موقع انستغرام، وكتب معلقاً عن المعاناة التي يواجهها المواطن اللبناني مع المصارف خاصة بعدما قام الاخير باحتجاز أموال الناس الذين يعيشون تحت ضغط نفسي قوي ومرهق. وكتب فارس من دون ذكر الواقعة: “نحن قبل ما نكون فنانين دم ولحم وهمومنا تقيلة شقينا عمر تانضل مستورين وبالبنك حيلتنا والفتيلة

مين بالو بالأغاني مين؟! يقلّك قباض وضلّ غنّيلي؟

بظلّ الوباء الحفلات ممنوعين وصار السَمَع تربيحة جميلة

بتفكرونا خزنة ملايين !خلصو المعي يا بنك عبّيلي

بدك ولادي تصيح جوعانين واشحد عابابَـك شو مخبّيلي؟!

ديّنت مالي لطقم نصّابين وجايي تقلّي آه يا هبيلة النجوم خلقوا فوق عاليّين

ما فيك لَ نجمي توطّيلي دير بالَك من المحترمين

لما بينجرحوا بكرامتهن عالفعل رح ينفجر رد الفعل

وحياة قرآني وإنجيلي “.