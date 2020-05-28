حمل شيرين يعود الى الواجهة بسبب هذه الصورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي واقفة الى جانب طبيب اسنان، حيث ظهرت مرتدية فستاناً فضفاضاً وقد اكتسبت وزناً زائداً.

وبعد انتشار الصورة بشكل كبير عبر الشبكة العنكبوتية، راح جمهور شيرين يتساءل عن حقيقة حملها!! لتعود الى الواجهة من جديد إشاعة انتظارها مولوداً جديداً من زوجها الفنان حسام حبيب.

وفي زيارة سريعة الى حساب شيرين على تويتر لم تعلق على الموضوع، مع العلم أنه سبق لها ونفت عدة مرات في السابق اشاعة حملها، حيث أكدت خلال حفل لها في الكويت أحيته قبل أزمة كورونا انها اصيبت بوعكة صحية في الصيف الفائت أبعدتها لأشهر عن الحفلات والاعلام، وكشفت نجمة “مشاعر” في مقابلة حينها عن إصابتها بورم ليفي على الرحم، ما دفعها الى إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالته. وشددت أنها اكتسبت وزناً زائداً بعد العملية بسبب تناول بعض الأدوية.

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حينها حسمت شيرين الاشاعات التي تحدثت عن حملها بعد ظهورها منتفخة البطن، حيث طالبت محبيها بالدعاء لها كي ترزق بطفل من زوجها الفنان حسام حبيب بسبب حبها الكبير له. وأكدت أن عند حصول الحمل لن تخفي هذا الخبر السعيد عن جمهورها.

وكانت شيرين قد حرصت على مشاركة المتابعين عبر حسابها على تويتر حول المسلسلات التي تشاهدها في رمضان 2020 وهي “الاختيار”، “النهاية”، و “الفتوة”.

آخر أعمال شيرين أغنية بعنوان “مش قد الهوى” كلمات محمد الغنيمي، الحان محمد رحيم، توزيع احمد ابراهيم، ميكس وماستر احمد ابراهيم. أطلقتها في نيسان/ابريل الفائت.