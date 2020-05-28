انفصال سكوت ديسيك عن صوفيا ريتشي..هل كورتني كارداشيان السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصل النجم الأمريكي سكوت ديسيك عن صديقته عارضة الأزياء صوفيا ريتشي عقب ثلاث سنوات من المواعدة.

وكشفت التقارير الصحفية عن أن الثنائي انفصل بعد أن أمضى سكوت عيد ميلاده السابع والثلاثين مع حبيبته السابقة كورتني كارداشيان وأولادهما الثلاثة.

وتردد أن سكوت وصوفيا انفصلا منذ أسابيع منذ أن دخل الأول، لمصحة إعادة التأهيل؛ بحثًا عن علاج للصدمات، في حين أنه تم رصد صوفيا البالغة من العمر 21 عامًا في ماليبو وهي تستمتع مع الأصدقاء، في إشارة على ما يبدو أنها غير مبالية بقرار الانفصال.

وبعد فترة وجيزة من انتشار خبر الانفصال، شارك سكوت صورة له على إنستغرام بجوار حمام السباحة، مع تعليق: "الماء القليل لا يؤذي أحدا"، لترجح حينها تقارير إعلامية أن طريقة سكوت السيئة وعلاقته مع كورتني تسببت في قرار صوفيا بالانفصال والابتعاد عنه.

يُذكر أن سكوت كان احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده دون صوفيا، وانضمت إليه حبيبته السابقة كورتني كارداشيان وأطفالهما الثلاثة، ماسون البالغ من العمر 10 سنوات، بينيلوب، 7 سنوات، وريجن، 5 سنوات، في بحيرة باول في يوتا.

ووفقا لموقع TMZ المختص بأخبار المشاهير، دخل سكوت مصحة إعادة التأهيل في الـ 28 من أبريل في كولورادو، وتردد حينها أنه كان يتعافى من إدمانه للكحول والكوكايين، إلا أن محاميه مارتي سينغر اعترض على هذا الوصف.

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وأوضح أن سكوت اتخذ قرار معالجة نفسه في مرفق إعادة التأهيل للعمل على صدمة الماضي والتعامل مع الألم الذي يعانيه بصمت لسنوات عديدة بسبب وفاة والدته المفاجئة، تليها وفاة والده بعد 3 أشهر؛ إذ توفت والدته بوني في أكتوبر 2013، كما توفى والده جيفري بعد أشهر في يناير 2014.

وبالعودة إلى علاقة سكوت وصوفيا، فيمكن القول إنها بدأت في صيف عام 2017، بعد أن التقيا في وقتٍ سابق، حيث تم تصوير سكوت وهو يمزح مع صوفيا على متن يخت في جنوب فرنسا في حفل عيد ميلاده الرابع والثلاثين.

وبحلول سبتمبر 2017، تم الإعلان عن علاقتهما الرومانسية، وتم تصويرهما في ميامي أمام كعكة مكتوب عليها: "مبروك سكوت وصوفيا".

وكانت صوفيا قد ركزت على الاقتراب من عائلة كارداشيان طيلة فترة مواعدتهما ودعمتهم قدر الإمكان قبل انفصالهما.