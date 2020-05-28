ما تكلفة إطلالة نانسي عجرم في حفلها الافتراضي عبر يوتيوب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جذبت نانسي عجرم الأنظار إليها منذ يومين بحفلٍ قدمته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقال عنه الكثيرون أنها استطاعت بث الأمل من خلاله للكثيرين.

واختارت عجرم حينها إطلالةً كاجوال بسيطة تتوافق مع رسالتها والمكان الذي اختارته لإقامة حفلها؛ إذ غنّت من سطح أحد المباني في بيروت مع عدد محدود من أعضاء فرقتها الموسيقية، لكن ماذا عن تفاصيل هذه الإطلالة التي وعلى الرغم من بساطتها أثارت الإعجاب؟

وارتدت نانسي سترة قطنية باللون الأبيض وذات أكمام مكشوفة تميزت بالبساطة، ولم تحمل أي نقوشات من العلامة التجارية "A.L.C" يصل سعرها إلى 295 دولارا أمريكيا.

بينما اختارت بنطلون جينز باللون الأزرق اتسم بصيحة الشارلستون وحمل توقيع العلامة التجارية "Rag & Bone"، ويصل سعره إلى 686 دولارا أمريكيا قبل الخصم، ليصل إلى 451 دولارا بعد قيام العلامة بخصم 30% من سعره.

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ولم تغفل نانسي عجرم عن تزيين إطلالتها بارتداء مجوهراتٍ تراوحت بين العلامتين التجاريتين "Onze Heures Onze" و" Caroline Cassia Mokbel".

واعتمدت نانسي تسريحة شعر بسيطة بلمسة طوني صوايا، فيما اختار خبير التجميل فادي قطايا، لها مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية مع لون الكشمير كأحمر شفاه.

يُذكر أنَّ إطلالة عجرم تلك أبرزت حرصها على رشاقتها ووزنها المثالي رغم تواجدها فى الحجر المنزلي.

وكانت نانسي قد أقامت حفلاً ثالث أيام عيد الفطر جاء تحت شعار "أمل بلا حدود"، وتمكنت من تحقيق غايته؛ إذ أشادت نسبة كبيرة من الجمهور بالطاقة الإيجابية التي تمتعت بها عجرم وتمكنت من نشرها في ظل ظروف الحجر الصحي الذي يعيشه العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد؛ ما جعل الجمهور يصف الحفل بأنه الأفضل في الفترة الأخيرة.

كما علق البعض بأنَّ الفنانة اللبنانية من النجمات القلائل اللواتي يستطعن نشر الفرح والسرور في أي مناسبة ومكانٍ يتواجدن فيه، نظرًا للعفوية والبراءة التي تتمتع بها.

وجرى بث هذا الحفل الذي قدمت فيه الكثير من أغنياتها ومنها أغنية "العمر" تتر مسلسل "سكر زيادة" عبر الإنترنت، رغم اعتراضها على تقديم مثل هذه الحفلات وإقامتها في بداية أزمة كورونا.