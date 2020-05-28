أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً

حلّ الفنان أحمد سعد ضيفاً على برنامج "the insider بالعربي" المذاع على قناة "دبي" الفضائية، حيث تحدث عن استعداده نفسيًا للزواج قريبًا، طالما أنه لا يفعل شيئاً خاطئاً.‏

وعن القضايا المتبادلة بينه وبين طليقته الفنانة سمية الخشاب، قال إنها ‏هي من اختارت هذا الطريق، وأنه ليس لديه مشكلة مع أي ابتلاء ينزل به بالعكس راضٍ تماماً.‏

ونفى أحمد سعد أي صلح بينه وبين سمية الخشاب بعد الشائعات التي انتشرت في رمضان الماضي، وقال مؤكدًا: "من قبل ‏طلاقنا مشوفتهاش".‏

وكان أحمد سعد أوضح من قبل أنه أصبح في راحة نفسية كبيرة، رغم كل ما حدث خلال السنوات الماضية، لا سيما أن علاقته بالله أصبحت أفضل أيضاً، كما أنه تعلّم من الدروس والمواقف الصعبة التي مر بها في تجاربه السابقة.

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وأكد أنه يعيش قصة حب جديدة مع امرأة مختلفة تماماً عن كل من عرفهن في السابق، لكنه لن يفصح بأي تفاصيل عنها إطلاقاً، قائلاً: "اتعلمنا منقولش بقى.. ده أنا هحطها في علبة واقفلها عليها.. أو هروح جبال الألب واقفل عليها عشان محدش يشوفها، هي اختيار مختلف تماماً تماماً عن اللي فات، الموضوع ده خط أحمر ومش هقول تفاصيل أكتر من كده عنه".

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