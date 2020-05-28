تعرف علي التعليق الأول من محمد فؤاد على أزمة كورونا

أحيا الفنان محمد فؤاد أمس (الأربعاء) حفله الذي أقامه على مسرح "الصوت والضوء" بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفي لقائه التلفزيوني على قناة "الحياة"، على هامش الحفل، قال فؤاد، تعليقه الأول على أزمة كورونا، إنه يتمنى عودة الحياة من جديد والانتهاء من أزمة كورونا في أسرع وقت ممكن لنتقرب من بعض مرة أخرى، موضحاً أنه يريد إقامة حفلات أمام الجمهور.

وأضاف أنه فضل تقديم نوع معين من الأغاني في الاحتفالية لتتفق مع المرحلة الحالية، متابعًا "إحنا كنا في نعمة كبيرة، وهنرجع أحسن من الأول".

وأوضح أن الدولة تسير في اتجاه لم نشهده منذ خمسين سنة، متمنيًا "إن شاء الله ربنا يزيح أزمة كورونا، ونرجع على خير، وهذا درس ليتعلم الناس في الأيام اللي جاية، والقرب من الله، والعمل على مصلحة الوطن".

وأضاف محمد فؤاد: "الناس بعدت عن بعض الفترة الماضية وده غضب الله، لأن الله طالبنا بالمحبة والغفران، وفي ناس ذهبت إلى التطرف والإرهاب، وحدثت مجادلات، وربنا أكيد زعلان مننا".

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