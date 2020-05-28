بسبب نجم La case de papel هجوم على محمد رمضان واتهامه بالكذب

أثار الفنان محمد رمضان، جدلاً وموجة غضب بين جمهوره، بسبب قيامه بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، للنجم الإسباني إنريكي أرسي أحد أبطال المسلسل الشهير La case de papel، وهو يقوم بتوجيه التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفل به رمضان منذ أيام.

وعلق رمضان على الفيديو الذي يقوم فيه النجم الإسباني بتوجيه التهنئة له، قائلا: “رساله جميلة من الممثل إنريكي أرسي اللي لعب دور أرتورو رومان في المسلسل العالمي La case de papel.. شكراً يا صديقي”.

وفور نشر الفيديو انهالت عليه العديد من التعليقات التي كشفت كذبه، وأن هذا النجم لا يعرفة بل إنه قام بدفع مبلغ 1585 جنيهاً من أجل إرسال هذا الفيديو له ونشره عبر حسابه بـ"إنستغرام".

وكشف الجمهور خداع محمد رمضان بسبب أن الفيديو عليه لوجو موقع starzly، والمعروف أن هذا الموقع هو موقع يقوم الشخص بدفع مبلغ من المال مقابل قيام أحد النجوم العالميين بالتحدث عنه وتوجيه التهنئة له في عيد ميلاده على سبيل المثال، مؤكدين أن محمد رمضان، قام بدفع مبلغ من المال لكي يرسل له هذا الفيديو للادعاء بأنه محبوب ومشهور من قبل النجوم العالميين، هذا إلى جانب قيام العديد من رواد الـ"سوشيال ميديا" بتداول المبلغ الذي دفعه محمد رمضان للنجم الإسباني من إجل إرسال الفيديو له.

وحاول رمضان احتواء الموقف من جديد وقام بنشر الفيديو مرة أخرى وليس عليه لوجو موقع starzly، وهذا الأمر لم يتقبله الجمهور وظل ينتقده خاصة أن ما فعله يدين أكثر.

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ثم عاد رمضان ونشر مقطع فيديو من حفل أقيم على هامش موسم الرياض الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، ظهر فيه نجم الأكشن والحركة فان دام وهو يخاطب رمضان في الحفل ويصفه بالصديق العزيز.

يذكر أن محمد رمضان يعيش فترة انتشاء بعد أن حقق نجاحاً كبيراً بمسلسل "البرنس" الذي عرض ضمن سباق الماراثون الرمضاني وتصدر التريند في جميع الدول العربية، وشاركه في البطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

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