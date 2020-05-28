بعد دعوى إثبات الزواج ضد هيفاء وهبي محمد وزيري يتحدث عن الخيانة

كرر محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، هجومه عليها وإن بطريقة غير مباشرة. وجاء هذا من خلال رسالة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه على "إنستغرام" وكتب فيها: "حين يخونك شخص ما فهذا يعكس صفاته لا تلك الخاصة بك".

ويأتي هذا بعد إعلانه رفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية مقدماً مستنداً يدل على ذلك.

وعلى هذا ردت الفنانة من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على "تويتر" وكتبت: "ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م. و. هو كلام عار عن الصحة وسآتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكراً".

وكان ياسر قنطوش، محامي النجمة اللبنانية، تقدمه ببلاغ ضد وزيري متهماً إياه بالاستيلاء على أموالها بعد سحبها من حسابها المصرفي، وإيداعها في حسابه الخاص بناء على توكيل حصل عليه منها في وقت سابق.

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