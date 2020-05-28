يواصل الناقد والكاتب المصري أحمد شوقي تميزه وتألقه لكن هذه المرة بعيدا ً عن الكتابة بل من خلال الحوارات السينمائية العميقة مع عدد من صناع السينما المتخصصين .
مع بدء إجراءات العزل والحجر المنزلي قام الكاتب أحمد شوقي من خلال صفحته في إنستغرام بعمل العديد من الحوارات مع عدد من صناع السينما في عدد من المجالات السينمائية مثل الإخراج والتأليف والتمثيل وكذلك التصوير ، واستضاف في هذه اللقاءات والحوارات عدد من الضيوف كالمخرج يسرى نصر الله والمخرج تامر محسن ومدير التصوير أحمد مرسي والكاتبة مريم نعوم .
هذه الحوارات حققت نجاح كبير من خلال أعداد المشاهدة سواء من الجمهور أو من نجوم السينما الذين داوموا على حضور هذه اللقاءات كالنجمة منى زكي أو النجم فتحي عبدالوهاب .
وذكر أحمد شوقي في حسابه في تويتر " أنه من خلال أول شهر من تنشيط القناة الخاصة في يوتيوب وبدون أي إعلانات وصلنا لأكثر من ألف مشترك في القناة .. ألف شخص مستعدين يشوفوا حوارات طويلة مدتها ساعتين ".
كانت هذه تفاصيل خبر حوارات شوقي تجذب السينمائيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.