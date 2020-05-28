حوارات شوقي تجذب السينمائيين

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يواصل الناقد والكاتب المصري أحمد شوقي تميزه وتألقه لكن هذه المرة بعيدا ً عن الكتابة بل من خلال الحوارات السينمائية العميقة مع عدد من صناع السينما المتخصصين .

مع بدء إجراءات العزل والحجر المنزلي قام الكاتب أحمد شوقي من خلال صفحته في إنستغرام بعمل العديد من الحوارات مع عدد من صناع السينما في عدد من المجالات السينمائية مثل الإخراج والتأليف والتمثيل وكذلك التصوير ، واستضاف في هذه اللقاءات والحوارات عدد من الضيوف كالمخرج يسرى نصر الله والمخرج تامر محسن ومدير التصوير أحمد مرسي والكاتبة مريم نعوم .

هذه الحوارات حققت نجاح كبير من خلال أعداد المشاهدة سواء من الجمهور أو من نجوم السينما الذين داوموا على حضور هذه اللقاءات كالنجمة منى زكي أو النجم فتحي عبدالوهاب .

وذكر أحمد شوقي في حسابه في تويتر " أنه من خلال أول شهر من تنشيط القناة الخاصة في يوتيوب وبدون أي إعلانات وصلنا لأكثر من ألف مشترك في القناة .. ألف شخص مستعدين يشوفوا حوارات طويلة مدتها ساعتين ".