"زدت 4 كيلو في خدودي".. راشد الماجد يعلق على وزنه في الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قبل بداية حفله الغنائي "أون لاين"، وفي مداخلة مع الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة روتانا، قال النجم راشد الماجد، إنه زاد 4 كيلو في فترة الحجر المنزلي.

كما استرسل بتعليق كوميدي: "والله يا علي أنا زدت 4 كيلو، بس المشكلة كلها تطلع بخدودي".

وأحيا المطرب السعودي راشد الماجد، حفل غنائي "أون لاين"، مساء أمس الأربعاء الموافق 27 مايو، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وتطبق المملكة العربية السعودية عددا من الإجراءات والتدابير في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بالمملكة.