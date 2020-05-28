محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك في "تغريدة" كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر. وعلق هنيدي: "اشتري تويتر"، ليرد "ساويرس": "بيخسر". Advertisements ويتفاعل رجل الأعمال نجيب ساويرس، بشكل دائم مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع تويتر. من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد هنيدي لتقديم برنامج "مين يكون"، و"صنع في البيت"، على قناتي (إم بي سي)، و(إم بي سي العراق)، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا رد نجيب ساويرس على هنيدي عندما طالبه بشراء "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.