فيديو.. أحمد سعد ينفي عودته لسمية الخشاب: "ماشُفتهاش من قبل طلاقنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد سعد، إنه على استعداد نفسي للزواج طالما أن الأمر حلال، وليس به شيء خاطئ.

وأكد "سعد" في مقابلة مع برنامج theinsider، أنه لا يوجد مشكلة في الدعاوي القضائية بينه وبين طليقته الفنانة سمية الخشاب، وهو راضي تماما بما يحدث.

Advertisements

أما عن إمكانية العودة لطليقته، قال إنه لا يوجد تواصل بينهما كما أشيع، ولم يتواصلا في شهر رمضان، مؤكدا: "ماشُفتهاش من قبل طلاقنا".

كما جاء في التقرير أن الفنانة سمية الخشاب نفت زواجها، بعدما شوهدت ترتدي "خاتم" قيل أنه خاتم خطبة، إلا أنها نفت وأكدت أنه خاتم عادي.

يذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، بعد زواج استمر عام ونصف العام، وقامت "سمية" بمقاضاته ورفع عدد من الدعاوى القضائية ضده.