بعد الفتوة أحمد صلاح حسني ضيف "راجل و2ستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: يستقبل برنامج "راجل و2ستات" من تقديم شريهان أبو الحسن وهيدي كرم في أولى حلقاته الفنان أحمد صلاح حسني. نشرت هيدي عبر حسابها على انستجرام برومو الحلقة موضحة: "يبدأ عرض البرنامج يوم الأحد 31 مايو الساعة 4:30 على شاشة قناة أون" أحمد صلاح حسني شارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي ‎.‎

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