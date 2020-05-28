بعد تعرضه لذبحة صدرية.. حمدي الوزير يخرج من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض الفنان الكبير حمدي الوزير لذبحة صدرية منذ يومين، ونقل على إثرها غرفة العناية المركزة، لعمل قسطرة ودعامة، وكشفت ابنته مي حمدي الوزير أن والدها خرج من المستشفى، مساء أمس.

وكتبت "مي" عبر حسابها بموقع فيسبوك: "الحمد لله بعد يومين في العناية وقسطرة ودعامة، بابا خرج من المستشفى الحمد لله، كانت ذبحة بس ربنا أكرمنا و الحمد لله خرج بالسلامة".

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ووجهت "مي" الشكر للطبيب المعالج حسن محمد خالد، ومركز مصر للقلب والقسطرة لسرعة التصرف والإجراءات.

يذكر أن الفنان حمدي الوزير كان يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "خالد ابن الوليد"، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، ولكن لم يتسطع صناع العمل اللحاق بموسم دراما رمضان.