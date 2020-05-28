تراند اليوم : "أحمد سعد" ينفي تصالحه مع "سمية الخشاب" ويكشف عن استعداده للزواج قريبًا



قال المطرب المصري، أحمد سعد إنه يفكر في الزواج قريبًا، مبررًا ذلك بأنه لا يفعل شيء خاطئ.‏

في الوقت الذي نفى فيه أي صلح بينه وبين الممثلة سمية الخشاب بعد الشائعات التي انتشرت في وقت قريب رمضان الماضي. وقال: "من قبل ‏طلاقنا مشوفتهاش".‏

وأضاف في تصريحات إلى برنامج "the insider بالعربي" على قناة "دبي" أنها ‏هي من اختارت هذا الطريق وأنه ليس لديه مشكلة مع أي ابتلاء ينزل به بالعكس راض تمامًا.‏

وكان سعد كشف في أبريل الماضي عن آخر رسالة بعث بها لطليقته، وأغرب رد تلقاه منه.

وقال: "حصلت على حكم بحبس سمية الخشاب بسبب شيك دون علمي .. القصة حدث بها سوء تفاهم كبير".

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وأضاف: "الفنانة سمية الخشاب كانت مدينة بمبلغ مالي لي، ولما ذهبت لصرف الشيك الذي أمتلكه حصلت من البنك على رفض، فحدثت مساعي للصلح بيننا، واتفق كل منا أن يكتب ورقة للآخر يثبت فيها تنازله عن حقوقه".

وتابع: "اتفقنا أيضًا على أن أستمر في القضية، على أن نحل الأزمة وديًا بيننا خلال فترة التقاضي التي عادة ما تطول، لكن ما حدث أن القضية حصلت على حكم بشكل سريع جدًا وكنت وقتها مسافرًا خارج مصر ولا أعلم شيئًا عن القضية، وفوجئت بالفنانة سمية تهاجمني في الإعلام".

واستدرك: "بعثت لها برسالة قلت لها فيها (أقسم بالله لم أكن أعلم شيئا عن القضية) .. فقالت لي (دعنا نستمر في المحاكم طالما الأمور وصلت لذلك)".