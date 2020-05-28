تراند اليوم : "كريسي تايغن" تنشر صورتها بـ"المايوه" بعد إزالة ثدييها



نشرت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة كريسي تايغن، مجموعة من الصور لها بالمايوه بعد قرارها بإزالة ثدييها المزروعين، وذلك من جلسة تصوير قديمة لمجلة Sports Illustrated.

ويأتي الأمر بعد أن كشفت كريسي أنها ستتخلص من ثدييها المزروعين، وكتبت على صفحتها :"سوف أتخلى عن ثديي، لقد ناسباني لسنوات، ولكني أريد أن أتخطى ذلك، فأريد أن أرتدي فستاناً بمقاسات تناسب حجمي الحقيقي، وأن أستلقي على بطني براحة تامة، لا تقلقوا بشأني، كل شيء على ما يرام، وسيظل لدي ثديان لكن سيكونان عبارة عن دهون طبيعية".

من ناحية أخرى نشرت كريسي فيديو لعشاء في الطبيعة مع عائلته، المؤلفة من زوجها جون لجند وولديهما لونا ومايلز.

View this post on Instagram picnic dinner! A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on May 27, 2020 at 6:09pm PDT A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on May 27, 2020 at 6:09pm PDT