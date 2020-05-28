حلا شيحا لـ رجاء الجداوي: لها حب من نوع خاص في قلوب الناس

نشرت الفنانة حلا شيحا صورة برفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت حلا على الصورة قائلة:" الجميلة رجاء الجداوي ... حبيبتي و امي في السلم و الثعبان و اشتغلنا اكتر

من عمل مع بعض بجد بحبها من قلبي و بدعيلها بالشفاء العاجل ليها حب من نوع خاص في قلوب الناس علشان روحها الحلوة و كلامها الجميل دايماً طالع من القلب ... بحبك من كل قلبي ويارب تقومي بالسلامة"

يذكر أن حلا قد شاكرت مؤخراً في الموسم الدرامي لرمضان من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع مجموعة من نجوم الدراما أبرزهم"يسرا، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، خالد أنور، تيام قمر، خالد سرحان، عبير صبري"، تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز.