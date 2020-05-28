فيديو.. آية عبدالرؤوف تتخطى المليون مشاهدة بأغنية "100 فل وعشرة"

تخطت أغنية "100 فل وعشرة" للمطربة آية عبدالرؤوف حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

يشار إلى أن "100 فل وعشرة"،

كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد الغنيمي & آش، توزيع آش، ميكس، وماستر محمد الجيار، سوشيال ميديا أحمد عبدالموجود، تنفيذ الفيديو عمرو علي ماڤيولا فيلم فاكتوري.

يذكر أن آخر أعمال المطربة آية عبدالرؤوف أغنية "اخترت غيري"، كلمات محمد حسن معوض، ألحان بدر مصطفى، توزيع أحمد عبدالسلام، الفيديو كليب من إخراج أحمد علاء الجندي.